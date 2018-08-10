«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/285/11626285/RTX3YS9C-pic905-895x505-25720.jpg">

»Манчестер Юнайтед» начал с победы над «Лестером» новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Sport24.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч «Манчестер Юнайтед» забил на 3-й минуте встречи, Поль Погба реализовал пенальти. Второй мяч случился уже под занавес игры на 83-й минуте, Люк Шоу забил свой первый мяч за клуб. «Лестер» сумел отыграть один мяч только в добавленное время, отличился Джейми Варди.

Реклама

Ранее стали известны стартовые составы на первый матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

Англия. Премьер-Лига. 1-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Лестер» (Лестер) — 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Погба (пенальти), 3; 2:0 — Шоу, 83; 2:1 — Варди, 90+2.