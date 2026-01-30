Российский военнослужащие показал ученикам владимирской школы трофеи из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Уточняется, что школу №22 города Владимир посетил военный с позывным Немец.

На одной из опубликованных фото учащиеся попирают ногами флаг США и военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в кадр попала характерная символика, используемая некоторыми украинскими бойцами. Во время встречи школьники также записали видеообращение к Алаудинову, пожелав генералу «успехов и побед».

21 января Алаудинов провел встречу со школьниками в Шуваловской школе №1448 города Москвы. В ходе общения он призвал учеников любить родителей и читать как можно больше русской классики. Юношам Алаудинов порекомендовал быть честными, указав, что честность является «главным качеством мужчины».

Ранее глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла».