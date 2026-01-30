«Только не доллары»: в Госдуме назвали самые безопасные способы хранения денег

Сегодня самым безопасным и выгодным способом сохранения денег является покупка золота – в слитках, инвестмонетах или обезличенных металлических счетах. Доллары также остаются в спросе, но на фоне обрушения американской нацвалюты такие накопления теряют стоимость, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Комментируя сообщение о том, что россияне «хранят под подушкой» порядка 16 трлн рублей, депутат подчеркнул, что большая часть этой суммы питает теневую экономику страны. Такую ситуацию он объяснил тем, что граждане начали опасаться блокировки карт, на которую банки могут пойти из-за активной борьбы с мошенниками. На этом фоне россияне начали чаще работать с наличными, а не безналом, пояснил Делягин.

При этом все-таки есть более проверенные и цивилизованные методы хранения средств, подчеркнул он.

«Я советую сейчас хранить деньги не под подушкой, а в золоте: в металлических слитках, в инвестиционных монетах, — заявил парламентарий. — Если вы доверяете крупным банкам, то храните деньги в обезличенных металлических счетах, которые просто удобнее».

Депутат отметил, что поводов не доверять крупным банкам сегодня нет. Что касается долларовых вкладов, то этот тоже возможный вариант, но с учетом реиндустриализации со стороны властей США такие вложения теряют стоимость.

В Минфине РФ до этого сообщили, что российский рынок золота разделился на два четких сегмента: очень богатые люди покупают большие слитки, а люди со средним уровнем достатка скорее покупают монеты. Общий объем покупок физического золота населением в 2025 году, по предварительным оценкам ведомства, составил от 40 до 50 тонн.

Ранее цена золота выросла и обновила исторический максимум.