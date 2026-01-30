Россиянин изрезал ножом пасынка и его друга и сбежал в лес

112: В Бурятии мужчина с ножом напал на пасынка и его друга

В Кабанском районе Бурятии местный житель устроил скандал в доме бывшей жены и ударил ножом пасынка и его приятеля, которые заступились за женщину. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Каменск. 55-летний мужчина пришел к бывшей супруге и устроил скандал. За мать заступился сын и его 23-летний приятель. В ходе ссоры гость схватил нож, он ударил одного из молодых людей в спину, другому вонзил нож в шею.

После нападения мужчина убежал в лес, где избавился от орудия преступления. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

