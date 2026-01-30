Мирошник: в результате атак Киева в 2025 году в России погибли 22 ребенка

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году были убиты 22 ребенка на территории России, ранен еще 271 ребенок. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«В 2025 году от преступных деяний украинских боевиков пострадали как минимум 293 несовершеннолетних ребенка. Из них 22 были убиты, 271 получил ранения и увечия разной степени тяжести», — отметил дипломат.

Кроме того, Украина регулярно добавляет в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» информацию о детях из России и других стран. Так, 7 января 16 детей из России, а также Израиля и Узбекистана попали в базу данных этого сайта.

Уточняется, что личные данные несовершеннолетних внесены за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.

3 января сообщалось, что в базу «Миротворца» попали 24 ребенка. Все они родились в период с 2010 по 2021 год. В их числе есть граждане России, Украины, Германии и Абхазии.

Ранее посол Мирошник обвинил ВСУ в целенаправленной охоте на российских медиков.