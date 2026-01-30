Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В 2025 году из-за атак Киева убиты 22 ребенка на территории РФ

Мирошник: в результате атак Киева в 2025 году в России погибли 22 ребенка
Илья Питалев/РИА Новости

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году были убиты 22 ребенка на территории России, ранен еще 271 ребенок. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«В 2025 году от преступных деяний украинских боевиков пострадали как минимум 293 несовершеннолетних ребенка. Из них 22 были убиты, 271 получил ранения и увечия разной степени тяжести», — отметил дипломат.

Кроме того, Украина регулярно добавляет в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» информацию о детях из России и других стран. Так, 7 января 16 детей из России, а также Израиля и Узбекистана попали в базу данных этого сайта.

Уточняется, что личные данные несовершеннолетних внесены за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.

3 января сообщалось, что в базу «Миротворца» попали 24 ребенка. Все они родились в период с 2010 по 2021 год. В их числе есть граждане России, Украины, Германии и Абхазии.

Ранее посол Мирошник обвинил ВСУ в целенаправленной охоте на российских медиков.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!