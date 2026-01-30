Размер шрифта
Названы китайские авто, которые нельзя покупать подержанными

Журнал Motor назвал 6 китайских машин, которые нельзя брать подержанными
Changan

Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3/H5, Changan CS75 Plus, Chery Amulet и Lixiang L9 не стоит покупать подержанными. Об этом сообщает журнал Motor со ссылкой на опрошенных экспертов.

Операционный директор Fresh Евгений Житнухин объяснил, что двигатель Geely Emgrand EC7 склонен к перегреву и быстрому износу. Для Great Wall характерны быстрый износ подвески и проблемы с климат-контролем, а у Changan CS75 Plus после 100 тыс. км возникают трудности с охлаждением мотора и повышенный расход масла. «Классическая автоматическая трансмиссия на Changan CS75 Plus редко выдерживает более 120 тыс. км пробега без значительного снижения эффективности работы», — предупредил он.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр добавил, что на вторичном рынке стоит избегать старых моделей прошлого десятилетия, например, Chery Amulet, из-за плохой коррозионной стойкости, а также редких машин, с которыми будут сложности в обслуживании. Особенно рискованна покупка подержанных гибридов премиум-класса, таких как Lixiang L9, у которых с годами деградирует тяговая батарея.

Ранее назвали китайские кроссоверы с проблемными «автоматами».
 
