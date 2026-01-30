Размер шрифта
Посол рассказал об удерживаемых в украинском плену жителях Курской области

Мирошник: Киев удерживает в плену 12 мирных жителей Курской области
Виталий Белоусов/РИА Новости

Украинское командование удерживает в Сумской области 12 мирных жителей Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, Киев требует обменять этих людей на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Мирошник сообщил, что ВСУ в 2025 году выпустили по гражданским объектам России не менее 130 627 боеприпасов.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что более 400 лишились жизней при вторжении ВСУ в Курскую область.
 
