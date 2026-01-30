Размер шрифта
В МИД России высказались о нормализации отношений с Австрией

МИД России: вопрос нормализации отношений не стоит из-за ангажированности Вены
Вопрос нормализации отношений России с Австрией не стоит на повестке дня из-за ангажированности Вены и ее слепого следования антироссийским санкциям. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Ввиду такой ангажированности официальной Вены, ее слепого следования всем антироссийским потугам – санкции, «охота» за активами российских физических и юридических лиц, поддержка псевдосудилищ над Россией – вопрос о перспективах нормализации отношений для нас не стоит», — сказал он.

Тем не менее, по словам дипломата, это совершенно не значит, что отказ от контактов с Австрией будет длиться вечно.

До этого российский посол в Вене Андрей Грозов заявил, что действия австрийских властей фактически не дают российским дипмиссиям возможности нормально работать. По его словам, речь идет не только о трудностях при обслуживании автопарка, в сфере банковских операций или технического обеспечения объектов недвижимости. Дипломат рассказал, что регулярные и безосновательные высылки дипломатов из РФ стали повседневностью для российской дипмиссии, которая рассматривает подобные шаги как политическое давление.

В конце сентября 2025 года Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, обвинив его в шпионаже.

Ранее СМИ узнали, что большинство жителей Австрии беспокоит демонизация России.
 
