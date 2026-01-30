Немецкая ферма бесплатно раздала миллионы картофелин после рекордного урожая

Ферма в немецкой земле Саксония бесплатно раздает огромные запасы картофеля после рекордного урожая. Об этом сообщила корпорация Би-би-си.

С середины января тысячи картофелин поступают в столицу страны, Берлин, где жителям раздают их бесплатно. Всего планируется отправить автобусами около 500 тыс. кг в Берлин, а также в другие регионы Германии и Украины.

Эта акция, получившая название «великое спасение картофеля», является частью плана по предотвращению порчи около четырех миллионов килограмм излишков картофеля. По словам организаторов, среди получателей помощи — продовольственные банки, школы и церкви.

При этом ассоциация фермеров Бранденбурга назвала это предприятие «отвратительным пиар-ходом» и выразила сожаление по поводу его последствий для местных рынков.

