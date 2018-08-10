Министр спорта Колобков: сборной России по плаванию нет равных на континенте

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России по плаванию показала блестящий результат на чемпионате Европы, передает ТАСС.

«Ребята молодцы, показали блестящий результат, лучший в истории на чемпионатах Европы, сегодня это бесспорно сильнейшая на континенте национальная сборная по плаванию. Рад, что наравне с опытными пловцами громко заявила о себе молодежь. Спасибо спортсменам, тренерам, Всероссийской федерации плавания — всем, кто внес вклад в успех нашей команды. Поздравляю с победой!» — сказал министр.

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Сборная России с 26 медалями (десять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград) одержала уверенную победу общекомандном зачете чемпионата Европы по плаванию. Это лучший результат для национальной команды в истории.

Три золота на чемпионате Европы завоевал 18-летний Климент Колесников. Молодой россиянин с мировым рекордом победил на дистанции 50 м на спине, а также стал первым на дистанции 100 м на спине и в составе мужской команды в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова заявила, что чемпионат Европы по плаванию прошел для российских спортсменов отлично.