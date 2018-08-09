В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу избиения журналистов

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Московский «Спартак» выступил с официальным заявлением по поводу появившейся информации в СМИ о избитых российский журналистах перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа, передает Sport24.

«Во время вчерашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак» в наш клуб обратились представители российских СМИ, аккредитованные для освещения игры в Салониках.

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Журналисты сообщили, что перед началом встречи к нескольким из них была применена физическая сила со стороны агрессивно настроенных фанатов клуба ПАОК. Причем случилось это в зоне, где имели право находиться только лица с аккредитациями.

В сложившейся ситуации футбольный клуб «Спартак» посчитал, что оставаться в Салониках представителям российских СМИ небезопасно, и предоставил им места в своем самолете, совершавшем чартерный рейс до Москвы», — сказано в заявлении красно-белых.

Ранее бывший пресс-атташе ПАОКа прокомментировал новость об избиении российских журналистов.