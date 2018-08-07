Стала известна зарплата хавбека сборной Уругвая в «Зените»
Полузащитник «Дженоа» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальт близок к переходу в российский «Зенит», сообщает «Советский спорт».
Как отмечает Tuttomercatoweb, стороны согласовали трансфер 25-летнего хавбека. Зарплата игрока в клубе из Северной столицы составит порядка €2,5 млн в год.
Реклама
25-летний Лаксальт выступает за «Дженоа» с 2015 года. На чемпионате мира — 2018 полузащитник провел четыре матча.
В минувшем сезоне хавбек сыграл в 32 матчах чемпионата Италии, забил три мяча и отдал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с Лаксальтом о личном контракте.