Стала известна зарплата хавбека сборной Уругвая в «Зените»

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Полузащитник «Дженоа» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальт близок к переходу в российский «Зенит», сообщает «Советский спорт».

Как отмечает Tuttomercatoweb, стороны согласовали трансфер 25-летнего хавбека. Зарплата игрока в клубе из Северной столицы составит порядка €2,5 млн в год.

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25-летний Лаксальт выступает за «Дженоа» с 2015 года. На чемпионате мира — 2018 полузащитник провел четыре матча.

В минувшем сезоне хавбек сыграл в 32 матчах чемпионата Италии, забил три мяча и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с Лаксальтом о личном контракте.