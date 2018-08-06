Пловец Колесников взял золото ЧЕ на дистанции 100 м на спине

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Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на дистанции 100 метров на спине, сообщает ТАСС.

Российский спортсмен показал результат 52,53 секунды, а его соотечественник Евгений Рылов с результатом 52,74 секунды взял серебро. Бронзовую медаль завоевал греческий атлет Апостолос Христу (53,72).

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Российские пловцы на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, завоевали 12 наград, из которых четыре золотые, шесть серебряные и две бронзовые.

Для Колесникова эта победа стала второй на этом турнире. Ранее он взял золото на дистанции 50 метров на спине, установив при этом мировой рекорд.

Российская сборная лидирует в общекомандном зачете.

Ранее российские синхронистки взяли золото чемпионата Европы.