Пловец Колесников взял золото ЧЕ на дистанции 100 м на спине
Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на дистанции 100 метров на спине, сообщает ТАСС.
Российский спортсмен показал результат 52,53 секунды, а его соотечественник Евгений Рылов с результатом 52,74 секунды взял серебро. Бронзовую медаль завоевал греческий атлет Апостолос Христу (53,72).
Российские пловцы на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, завоевали 12 наград, из которых четыре золотые, шесть серебряные и две бронзовые.
Для Колесникова эта победа стала второй на этом турнире. Ранее он взял золото на дистанции 50 метров на спине, установив при этом мировой рекорд.
Российская сборная лидирует в общекомандном зачете.
Ранее российские синхронистки взяли золото чемпионата Европы.