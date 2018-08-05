«Интер» обыграл «Лион» в Международном кубке чемпионов
Миланский «Интер» одержал победу над французским «Лионом» в матче Международного кубка чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Лаутаро Мартинеса.
В следующем матче «нерадзурри» сыграют против мадридского «Атлетико», а «Лион» сразится с лондонским «Челси».
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Ранее сообщалось, что «Интер» ведет переговоры с Лукой Модричем.
Товарищеские матчи (клубы)
«Интер» (Италия) — «Лион» (Франция) — 1:0
Голы: 1:0 — Мартинес, 52.