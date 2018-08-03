УЕФА и Крымский футбольный союз отложили обсуждение сотрудничества

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Крымский футбольный союз (КФС) отсрочить обсуждение дальнейшего сотрудничества до второй половины августа, сообщил ТАСС президент КФС Юрий Ветоха.

«Это будет во второй половине месяца, первая у них еще отпускная. Поэтому они попросили связаться после середины августа, тогда уже будет какая-то информация для нас. Думаю, ближе к сентябрю уже появятся какие-то новости. Пока мы понимаем, что только завершился чемпионат мира, людям надо выдохнуть, так что пока конкретики нет, к сожалению», — сказал Ветоха.

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Визит комиссии УЕФА в связи с развитием футбола в Крыму должен был состояться еще прошлой осенью, однако был отложен на неопределенный срок. По словам Ветохи, в УЕФА опасаются посещать Крым из-за риска попасть под санкции, однако исполком УЕФА и КФС приняли решение организовать телефонную конференцию в августе.

УЕФА уже оказывал поддержку футбола на полуострове: организация выделила КФС €1 млн на развитие футбольной инфраструктуры. На эти средства в Крыму планируют построить полноразмерные футбольные поля.

Ранее УЕФА возбудил дело против сербской «Црвены Звезды» из-за расистских кричалок фанатов.