Четверо российских спортсменов дисквалифицированы за допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бобслеиста Александра Солдатенокова, пауэрлифтера Игоря Семина, а также легкоатлетов Владислава Гринчука и Юлию Ступину за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт агентства, все спортсмены отстранены от соревнований на четыре года.

Ранее глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что причиной внесения страны в список государств с высоким риском нарушения антидопинговых правил является связь с СССР.