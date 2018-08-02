Полиция рассказала о наказании Смолова за ДТП

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Полиция рассказала о наказании нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова за ДТП, сообщают «Кубанские новости».

«Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В отношении водителя были составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Теперь Смолову грозит штраф, лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Наказание виновнику аварии выберет суд.

Страховка автомобиля футболиста стоит 1 млн рублей и предусматривает ремонт без справки о ДТП.

Страховой договор действителен в случаях ДТП, угона, пожара, провала автомобиля под грунт и техногенных катастроф. Также по умолчанию в договор входит сбор справок из ГИБДД, опция «аварийный комиссар» и вызов эвакуатора при страховом случае.

Ранее сообщалось, что Смолов плохо себя чувствовал во время ДТП.