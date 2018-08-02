Главный тренер «Реала» удалил свои аккаунты в соцсетях после поражения

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Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги удалил свои аккаунты в социальных сетях после первой игры во главе королевского клуба. В рамках Международного кубка чемпионов «Реал» потерпел поражение от английского «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport24.

51-летний специалист удалил свои аккаунты в твиттере, где у него насчитывалось 140 тысяч подписчиков, и инстаграме, чтобы полностью сосредоточиться на работе.

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Напомним, Лопетеги занял пост главного тренера «Реала» после ухода Зинедина Зидана. Француз принял решение оставить занимаемую должность после трех побед в Лиге чемпионов подряд, заявив, что перед королевским клубом должны стоять новые вызовы.

Ранее сообщалось, что лидер лондонского «Челси» Эден Азар не входит в планы наставника мадридского «Реала».