Усик призвал жителей Украины не смотреть национальное телевидение

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Украинский боксер Александр Усик, выступающий в весовой категории до 90,71 кг, призвал жителей Украины отказаться от просмотра национального телевидения, сообщает «Советский спорт».

«Выкрикивания уже крепко сидят у некоторых в голове. Если бы эти люди вернули мир в мою страну, если бы они подняли пенсии пожилым гражданам или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал», — заявил Усик на пресс-конференции в Киеве.

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«Не смотрите телевизор, новости. Что они там мелят? Да такое вообще нельзя говорить. Вы видели крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси? Сколько людей вышло молиться! Это кому-то мешает? Больные, что ли!?

Пусть люди молятся — это хорошо, это великолепно. Люди молятся — и приходит на всю страну благодать. Но нет, этим надо что-то повонять», — добавил Усик.

Ранее Усик отказался от звания Героя Украины.