Появилось видео ДТП с участием Смолова
Появилась видеозапись аварии с участием нападающего «Краснодара» Федора Смолова, сообщает «Кубанские новости».
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как водитель не справился с управлением и врезался в секции дорожного ограждения.
ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Машина, которая предположительно принадлежит форварду национальной команды, попала в крупную аварию. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.
Ранее сообщалось, что мэрия Краснодара намерена взыскать со Смолова средства за ремонт дорожных ограждений.