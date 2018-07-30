Правительство Дагестана отказало в финансовой поддержке «Анжи»

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Министерство финансов Республики Дагестан отказало «Анжи» в финансировании клуба и академии, сообщает Sport24.

Руководство «Анжи» просило материальной поддержки в размере 300 млн рублей.

«Общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности. Учитывая изложенное, положительное решение вопроса не представляется возможным», — говорится в ответном заявлении первого заместителя министра ведомства Али Исламова.

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После этого генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов обратился с письмом к председателю Правительства Дагестана Артему Здунову.

«Анжи» представляет Дагестан и его столицу Махачкалу. Наш клуб поддерживают не только 3 миллиона болельщиков республики, но и тысячи людей за ее пределами — в Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей бескрайней Родины. «Анжи» также известен во многих странах мира — наши болельщики проживают в Австрии, Германии, Франции, Испании и других странах.

К сожалению, в настоящее время футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия «Анжи» в чемпионате России среди команд Премьер-лиги и Кубке России сезона-2018/19.

Просим вас изыскать возможность оказать финансовую помощь футбольному клубу «Анжи» для участия в матчах чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России», — говорится в письме, подписанном Флегонтовым.

«Анжи» обыграл «Урал» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Ранее экс-тренер «Анжи» назвал игру команд Курбана Бердыева «пресной».