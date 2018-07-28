«Челси» обыграл «Интер» в матче Международного кубка чемпионов
Лондонский «Челси» обыграл миланский «Интер» в матче Международного кубка чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе «синих» отличился испанский полузащитник Педро, а у «нерадзурри» — Роберто Гальярдини.
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В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане со счетом 5:4.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Зенит» упустил победу над «Интером» в контрольной встрече.
Футбол. Международный кубок чемпионов
«Челси» (Англия) — «Интер» (Италия) — 1:1 (5:4 по пенальти)
Голы: 1:0 — Педро, 8; 1:1 — Гальярдини, 49.