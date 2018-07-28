«Локомотив» не согласен с обвинениями РФС по делу о расистских выкриках

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Московский «Локомотив» готов принять участие в расследовании Российского футбольного союза (РФС) по делу о проявлениях расизма со стороны фанатов красно-зеленых на матче Суперкубка России, сообщает ТАСС.

«Футбольный клуб «Локомотив» категорически не приемлет любые проявления расизма как в футболе, так и в жизни, мы регулярно проводим работу с болельщиками и имеем по этому вопросу с ними полное взаимопонимание. На матче находились представители клуба, не только на трибунах, но и у кромки поля, в том числе у сектора активной поддержки команды.

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Ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА, не было этого слышно и в трансляции матча. Хочется напомнить, что «Локо» — один из самых интернациональных клубов лиги, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий.

Никогда ранее в адрес болельщиков красно-зеленых подобных претензий не поступало, хотелось бы, чтобы и «Локомотив» имел возможность подключиться к расследованию дела, инициированного РФС», — говорится в официальном заявлении клуба.

27 июля «Локомотив» проиграл ЦСКА в матче за Суперкубок в дополнительное время со счетом 0:1. Система мониторинга РФС зафиксировала выкрики расистского характера со стороны болельщиков «Локомотива» в адрес темнокожего игрока ЦСКА Витиньо. В субботу РФС начал расследование инцидента.

Ранее в РФС зафиксировали оскорбительные выкрики болельщиков «Локомотива».