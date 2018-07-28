Исландский игрок ЦСКА на русском поздравил команду с победой над «Локомотивом»

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Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон поделился эмоциями после завоевания командой Олимп Суперкубка России по футболу, передает «Советский спорт».

Игра против «Локомотива» завершилась минимальной победой армейцев со счетом 1:0, Магнуссон провел на поле все 120 минут. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

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После матча игрок сборной Исландии выложил в своем твиттере фотографию, под которой на русском языке поздравил красно-синих с победой.

«ЦСКА всегда будет первым!» — написал футболист.

Ранее хавбек ЦСКА ответил фанатам «Локомотива» на метание бутылок с трибуны.