«Манчестер Юнайтед» поборется с «Зенитом» за защитника «Барселоны»
«Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за защитника «Барселоны» Йерри Мину, сообщает «Советский спорт».
По информации Mirror, «красные дьяволы» рассматривают Мину в качестве альтернативы защитнику «Лестер Сити» Гарри Магуйру.
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23-летний колумбиец выступает за сине-гранатовых с зимы 2018 года. В футболке каталонской команды он провел шесть матчей.
Ранее сообщалось, что «Зенит» пытается заполучить Мину.