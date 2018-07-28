«Манчестер Юнайтед» поборется с «Зенитом» за защитника «Барселоны»

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«Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за защитника «Барселоны» Йерри Мину, сообщает «Советский спорт».

По информации Mirror, «красные дьяволы» рассматривают Мину в качестве альтернативы защитнику «Лестер Сити» Гарри Магуйру.

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23-летний колумбиец выступает за сине-гранатовых с зимы 2018 года. В футболке каталонской команды он провел шесть матчей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пытается заполучить Мину.