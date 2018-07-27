Моуринью прокомментировал трансферную активность «Ливерпуля»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал трансферную активность «Ливерпуля», передает «Советский спорт».
«Ливерпуль» инвестировал деньги в очень хороших игроков, они отлично сработали. Каждый из футболистов — качественная покупка. Я рад за них. Но в этом сезоне, возможно, СМИ наконец-то будут требовать от «Ливерпуля» побед.
Реклама
Инвестиции, сделанные в течение года в «Ливерпуль», могут установить рекорд Премьер-лиги. Поэтому такую команду, которая к тому же играла в финале Лиги чемпионов, будут рассматривать как серьезного кандидата, от них будут требовать побед», – цитирует Моуринью ESPN.
«Красные» этим летом приобрели вратаря Алисона Бекера за рекордные €72 млн.