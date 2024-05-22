GAC убрал с российского рынка кроссовер GS5

В России завершились продажи китайских кроссоверов GAC GS5. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.

«GAC GS5 появился в РФ в середине 2020 года. Тогда предполагалось, что модель составит конкуренцию Kia Sportage и Toyota RAV4. Но этого не произошло. Да и после ухода большинства крупных производителей из РФ автомобиль не пользовался популярностью», — говорится в сообщении.

Переднеприводный GAC GS5 оснащается 137-сильным турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Он предлагался как с механической коробкой передач, так и с «автоматом» Aisin.

В стандартное оснащение автомобиля включены кожаный салон, климат-контроль, беспроводное зарядное устройство для смартфона, передние сиденья с обогревом, светодиодные фары, камера заднего вида.

Цены на GAC GS5 начинались от 2,2 млн рублей.

До этого стало известно, что компания Geely собирается представить в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas. Полноприводный Geely Atlas получит двухлитровый турбомотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Предполагается, что мощность мотора составит 200 л.с. - столько же, сколько у кроссоверов с передним приводом, которые продаются в РФ официально.

Ранее сообщалось, что Volga С40 представляет собой перелицованный седан Changan Raeton Plus.