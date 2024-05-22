Уголовное дело возбудили в Башкирии после нападения собаки на двухлетнюю девочку

В Бакалинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту причинения нападения собаки на ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Сторожевая собака набросилась на двухлетнего ребенка во дворе частного дома в селе Старые Маты, пес сидел на цепи и напал на девочку, которая хотела ее погладить, мать услышала крики дочери и сумела отогнать пса, спасти пострадавшего ребенка не удалось.

По факту нападения животного возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сургуте пес породы алабай напал на двух девушек и их собак во время прогулки. Пес травмировал одного из питомцев и его хозяйку, алабай прокусил девушке руку, а ее собаке оставил раны на спине, груди и задней ноге. После этого пострадавшие направились в ветеринарную клинику. У агрессивного пса была часть оторванной цепи, рассказала девушка. По ее словам, они знают, чья это собака, и планируют поговорить с хозяевами.

Ранее в Кузбассе бездомная собака откусила ребенку часть уха.