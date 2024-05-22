Российский миллиардер потребовал от Люксембурга $15,8 млрд

Российский миллиардер Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему $15,8 млрд компенсации за замороженные в стране активы, в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с текстом уведомления.

Отмечается, что юристы Фридмана направили уведомление властям Люксембурга еще в феврале, однако ответа до сих пор не получили. Бизнесмен расценивает как незаконную экспроприацию заморозку его активов в рамках исполнения санкций Европейского союза (ЕС).

По словам источников издания, $15,8 млрд — примерная оценка, так как из-за санкций Фридман не может воспользоваться услугами экспертов-оценщиков из Евросоюза, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним финансовой информацией.

10 апреля суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом, против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

В ноябре 2023 года Авен и Фридман назвали ошибкой свои прежние решения инвестировать в проекты на Западе.

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