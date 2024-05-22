Российская авиация уничтожила безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Российская морская авиация уничтожила безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, летчики истребителей Су-30СМ ликвидировали морские цели во время выполнения боевой задачи над акваторией моря.

Экипажи получили данные о безэкипажных катерах ВСУ от операторов средств наблюдения. Выяснилось, что противник находился в одном из морских районов. Летчики нашли цели, осуществили маневры по заходу на нее и провели бомбометание по катерам противника. Также российские самолеты обстреляли из пушечного оружия по украинским морским целям. В итоге все безэкипажные катера ВСУ были ликвидированы.

После выполнения поставленной задачи экипажи вернулись на аэродромы дислокации.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Калужской областями.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.