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Стало известно о долгах бизнеса Александра Реввы

«КП»: с компании Александра Реввы взыскали сразу пять штрафов по 10 тыс. рублей

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Суд взыскал с компании «Войс Медиа Продакшн» комика Александра Реввы пять штрафов по 10 тыс. рублей. Об этом сообщает издание kp.ru.

Причина неизвестна. Отмечается, что у фирмы знаменитости есть еще семь долгов, которые накопились с 2022 года. Общий долг бизнеса Реввы составляет 93 тыс., из которых выплачено лишь 30 тыс. рублей.

При этом, заявляет издание, «Войс Медиа Продакшн» приносит звезде хорошую прибыль. В 2023 году компания заработала 7,6 млн рублей чистой прибыли. Компания занимается бизнесом в области радиовещания.

25 февраля сообщалось, что ООО «Войс Медиа Продакшн» задолжала налоговой около 50 тыс. рублей. Ревва владеет долей в 70% компании.

В конце марта ФНС приняла решение о ликвидации бизнеса «Эйс Гейминг», одним из учредителей которых является Александр Ревва. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Ревва стал одним из ее учредителей в 2020 году, годом ранее к бизнесу присоединился его коллега, комик Михаил Галустян. Однако последний покинул фирму весной 2023 года.

Ранее певица Алена Апина заявила о суде с основателем «Комбинации» из-за фонограммы.

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