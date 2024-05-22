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«Да пошел ты!»: партнер Крооса по «Реалу» показал немцу неприличный жест

Игрок «Реала» Васкес послал Крооса после того, как тот решил закончить карьеру

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Global Look Press

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес в своих социальных сетях с помощью неприличного жеста отреагировал на новость о том, что полузащитник Тони Кроос по окончании нынешнего сезона завершит профессиональную карьеру.

«Да пошел ты! Я хотя бы в тренде? Как же ты меня обломал! Игра с тобой — одна из самых больших привилегий, что была у меня в карьере» — написал 32-летний защитник сборной Испании в ответ на пост Крооса.

21 мая Тони Кроос официально объявил о завершении карьеры. 34-летний хавбек заявил, что последним турниром для него станет домашний чемпионат Европы, который стартует 14 июня в Мюнхене матчем сборной Германии против Шотландии.

Последним матчем в футболке «Реала» для немца может стать финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Сливочные» 14 раз выигрывали самый престижный европейский клубный турнир. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу в Лиге чемпионов.

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