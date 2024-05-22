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Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» задолжал судебным приставам

РИА: владелец авто, на котором ехали террористы из «Крокуса», задолжал приставам

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Максим Блинов/РИА Новости

Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловар Исломов задолжал судебным приставам около 5 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Агентство пояснило, что штраф фигурант получил за нарушение на машине Renault Symbol, которую потом использовали участники теракта в Подмосковье.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на имя Диловара выписали штраф в 4890 рублей за нарушение, зафиксированное 23 января 2024 года в Тверской области. По последним данным, штраф до сих пор не погашен.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке. Они и еще несколько лиц, которых задержали по подозрению в пособничестве террористам, в настоящее время находятся в СИЗО.

Ранее в ФСБ заявили, что знают, где находится основной организатор теракта в «Крокусе».

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