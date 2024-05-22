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Медведчук заявил, что Ермак не может стать новым президентом Украины

Медведчук: должность Зеленского не может занять его советник Андрей Ермак

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Пост президента Украины не может занять Андрей Ермак — советник Владимира Зеленского, чьи президентские полномочия уже истекли. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

По словам Медведчука, такое повышение Ермака до президентского кресла исключено в соответствии с действующим законодательством Украины.

В условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статей 106 и 112 Конституции Украины, добавил оппозиционный политик.

В этом же интервью Медведчук заявил, что вести переговоры от имени Украины о мире и подписывать какие-то документы с 21 мая некому, конфликт продолжится, пока Владимир Зеленский находится у власти.

Ранее в США назвали имя теневого кардинала Украины.

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