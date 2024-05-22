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На Украине признали, что шансы на прорыв у ВСУ малы

Секретарь СНБО Украины Литвиненко: шансы ВСУ совершить прорыв на поле боя малы

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Reuters

Шансы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить прорыв на поле боя малы. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко.

«Шансы на прорыв Украины на поле боя в этом году невелики, он сказал, что «пока мы держим оборону, пока мы сражаемся... у нас все еще есть все шансы на победу»», — говорится в сообщении издания.

Он также признал, что развитие военно-промышленного комплекса России привело к увеличению производства крылатых и баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов «в больших количествах».

До этого лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации разозлило западную прессу и представителей политических кругов.

Ранее генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на всей линии фронта.

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