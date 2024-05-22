Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Зените» призвали не спрашивать о пошутившем про «денежки» Безрукове

Гендиректор «Зенита» Медведев назвал «не по адресу» вопрос о шутке Безрукова

close
100%
ФК «Зенит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «РБ Спорт» заявил, что не надо обращаться в клуб за реакцией на слова депутата Госдумы Николая Новичкова на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

24 апреля «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович. После игры полузащитник команды Руслан Безруков в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. 21 мая Новичков инициировал запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести расследование о коррупции.

«Дошла ли до абсурда шутка Безрукова? Вопрос не по адресу, обращайтесь к депутату», — заявил Медведев.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Ранее партнер Тони Крооса по «Реалу» показал немцу неприличный жест.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами