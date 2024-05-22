В «Зените» призвали не спрашивать о пошутившем про «денежки» Безрукове

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «РБ Спорт» заявил, что не надо обращаться в клуб за реакцией на слова депутата Госдумы Николая Новичкова на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

24 апреля «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович. После игры полузащитник команды Руслан Безруков в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. 21 мая Новичков инициировал запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести расследование о коррупции.

«Дошла ли до абсурда шутка Безрукова? Вопрос не по адресу, обращайтесь к депутату», — заявил Медведев.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

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