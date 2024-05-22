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Стало известно, что Испания и Ирландия намерены признать Палестину

Politico: Испания и Ирландия намерены признать палестинскую государственность

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Global Look Press

Испания, Ирландия и «еще одна страна» в среду намерены выступить с заявлением о признании Палестины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, правительства Испании и Ирландии сегодня выступят с заявлением о признании палестинской государственности, которое, по крайней мере, было согласовано еще с одной страной», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что третьей страной, которая признает государственность Палестины, может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения. «Все четыре страны выразили поддержку этому шагу на разных этапах», — добавляет газета.

В мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия, и ряд других стран Евросоюза намерены признать Палестину 21 мая.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.

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