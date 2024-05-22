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Тиль Швайгер готовится к операции на сердце

Bild: актеру Тилю Швайгеру вживят стент в сердце на фоне ухудшения здоровья

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Global Look Press

Актеру Тилю Швайгеру предстоит операция на сердце. Об этом сообщает Bild со ссылкой на близких звезды.

Врачам предстоит вживить в сердце знаменитости стент — медицинский имплантат из металла в виде трубки. Друзья актера отмечают, что причиной стало многолетнее курение звезды. Bild поясняет, что курение способствует быстрой кальцификации сосудов. Подобные хирургические вмешательства происходят у курильщиков гораздо раньше некурящих.

11 апреля Швайгер сообщил, что борется с сепсисом. Актер рассказал, что две недели принимает антибиотики. Актер ударился голенью в августе 2023 года. В открытую рану попали микробы. Вследствие у него образовалась язва, которая становилась только хуже.

До этого знаменитость рассказывал о своем алкоголизме. Швайгер признавался, что проходит лечение у психиатра. При этом актер уверил, что лишь единожды приходил на съемочную площадку в нетрезвом виде.

О своих проблемах с алкоголем актер заговорил после того, как съемочная команда фильма «Рискованные гонки» на условиях анонимности обвинила его в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.

Ранее Куклачев рассказал о спасшем ему жизнь хирурге.

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