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Инстасамка задумалась о материнстве: «Классно, почему бы и нет»

Певица Инстасамка призналась, что хочет стать матерью в ближайшие годы

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) призналась, что готова стать матерью. Этим знаменитость поделилась с YouTube-каналом «Наталья Шик».

«Когда я задумывалась об этом в 21-22 года, давала себе ответ: «Нет, я не готова». А сейчас понимаю, что все так классно, почему бы и нет», — заявила 24-летняя рэперша.

По словам Зотеевой, она планирует пополнение в семье в ближайшие пару лет. Знаменитость подчеркнула, что мысли о ребенке послужили тому, что она стала задумываться о своем творчестве — о том, какой «месседж» отправляет в мир. Рэперше стало не по себе, поэтому она решила сменить имидж.

«Зовите меня на дни рождения ваших деток, я с удовольствием им исполню. Я прихожу к деткам в блузочке, даже бюстгальтер надеваю, чтобы никого не смущать. Мамы, знайте, я готова!» — подчеркнула звезда.

Инстасамка вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера и продюсера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Дарья Зотеева подтвердила слухи о свадьбе, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце. Олег Еропкин сделал предложение руки и сердца певице во Франции.

Ранее Инстасамка заявила, что скандал с визажистами был подстроенным.

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