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Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на Ленинградском шоссе

В Москве на Ленинградском шоссе частично перекрыто движение из-за массового ДТП

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Depositphotos

В Москве на Ленинградском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 29 км Ленинградского шоссе, в районе д. 366 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону области затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда.

До этого автомобиль «Ока» завис над образовавшимся на дороге провалом в городе Урюпинске Волгоградской области. Мужчина, находившийся за рулем, смог выбраться через пассажирскую дверь при помощи пешеходов. Администрация Урюпинска сообщает, что на данном участке ограничили движение транспорта. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Также в Петрозаводске часть стены дома обрушилась на припаркованный автомобиль. Машина получила сильные механические повреждения. В результате обрушения никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина провалилась в дыру в полу рейсового автобуса.

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