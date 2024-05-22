Средства ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов над Белгородской областью

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> с применением реактивной системы залпового огня «Град», — говорится в заявлении.

Также утром 22 мая российская морская авиация уничтожила безэкипажные катера Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

До этого российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской и Калужской областями.

Несколько дней назад бойцы батальона специального минирования «Феникс» с помощью FPV-дронов уничтожили более 70 плавательных средств и около 250 бойцов десанта Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.