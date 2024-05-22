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В Госдуме решение ЕС по активам России назвали картельным сговором

Депутат Шеремет назвал решение ЕС по активам России картельным сговором

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал решение Европейского союза по замороженным активам России финансовым картельным сговором. Его слова приводит РИА Новости.

Совет Евросоюза 21 мая окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

По мнению Шеремета, решение ЕС можно интерпретировать как финансовый картельный сговор коллективного Запада, не желающего платить дивиденды с российских вкладов, с целью передачи их третьим лицам.

Подобное должно рассматриваться Россией исключительно как банкротство и крах западной банковской системы ввиду ее неспособности далее выполнять свои обязательства по обслуживанию российских вкладов, добавил депутат.

Парламентарий уверен, что этот прецедент предоставляет полное право истребовать с Евросоюза вложенные Россией инвестиции и компенсации нанесенного ущерба.

Ранее представительство РФ заявило, что ЕС рано или поздно придется вернуть украденные активы.

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