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Володин заявил, что МУС всегда был инструментом США

Володин: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент

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Владимир Федоренко/РИА Новости

США всегда использовали Международный уголовный суд (МУС) в качестве инструмента для достижения своих внешнеполитических целей, однако эта схема дала сбой после того, как МУС начал добиваться ордеров на арест лидера ХАМАС и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Соединённые Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей», - отметил Володин.

По его словам, использование таких институтов, как МУС, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Европарламента было «удобным» для США. В этой, отметил он, связи для Вашингтона неприемлемо, когда упомянутые «карманные структуры» не следуют воле гегемона.

До этого Нетаньяху заявил, что у него нет опасений по поводу заграничных поездок в связи с намерением Международного уголовного суда (МУС) добиться выдачи ордера на его арест.

20 мая главный прокурор МУС заявил, что суд будет добиваться выдачи ордеров на арест израильского премьер-министра и министра обороны страны Йоава Галланта. То же касается ряда высокопоставленных руководителей палестинского движения ХАМАС, включая лидера его боевого крыла Мохаммеда Дейфа. По словам Хана, всех этих людей подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Ранее в Кремле прокомментировали желание прокурора МУС арестовать Нетаньяху.

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