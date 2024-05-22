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Король Бахрейна прибудет в Москву

Король Бахрейна 22 мая прибудет с визитом в Москву

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Сергей Субботин/РИА Новости

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет с государственным визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщило бахрейнское государственное агентство BNA.

По данным агентства, в ходе своего приезда король обсудит с российским лидером вопросы сотрудничества Бахрейна и РФ, международную и региональную повестку, а также итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

После визита в Россию король Бахрейна планирует отправиться в Китай для участия в Форуме китайско-арабского сотрудничества. Монарха пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.

7 мая Москву посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Он принял участие в торжественных мероприятиях, после чего провел переговоры с российским лидером. В ходе своего визита кубинский лидер пожелал России успехов в проведении специальной военной операции.

Ранее Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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