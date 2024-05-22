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«Русские нам завидовали»: Халк рассказал о первом году игры за «Зенит»

Экс-нападающий «Зенита» Халк заявил, что столкнулся с завистью русских игроков

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Игорь Руссак/РИА Новости

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Халк в интервью Noataque заявил, что хотел покинуть Россию в первый год после перехода из «Порту».

По его словам, с первого дня он столкнулся с завистью российских футболистов сине-бело-голубых.

«Начало было сложным. Там были я и Витсель, он был в «Бенфике», а я в «Порту». Они подписали сначала его, а затем меня. В то время за меня они заплатили €60 млн. Когда мы приехали, русские игроки стали нам завидовать, потому что они были старше. Мы забивали голы, а они не праздновали, отворачивались. Помню, что в первый год говорил агенту, что хочу уйти», — заявил Халк.

Халк выступал за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он сыграл 148 матчей, забил 77 мячей и сделал 59 результативных передач. В футболке «Зенита» он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее в «Зените» призвали не спрашивать о пошутившем про «денежки» Безрукове.

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