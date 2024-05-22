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В ЛНР сообщили об уничтожении военной инфраструктуры ВСУ под Харьковом

Марочко: ВС уничтожают украинскую военную инфраструктуру в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы уничтожают военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«ВС РФ нанесли более 30 групповых ударов по местам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники», — написал Марочко.

Он также подчеркнул, что удары наносились и по пунктам временной дислокации противника.

Кроме того, по словам военного эксперта, в Шевченковском районе Харькова была уничтожена база материально-технического обеспечения ВСУ, а в Печенегах — место сосредоточения вооружения и военной техники.

Накануне бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Киев направил в Харьковскую область свои последние резервы. По словам Риттера, даже такой шаг украинских властей едва ли сможет остановить российскую армию. Он также указал, что данный участок фронта был плохо защищен, ВСУ не выстроили там сильную оборону.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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