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Россиянин сжег автомобиль соседа, который облил его водой из лужи

В Приморье мужчина сжег автомобиль, окативший его водой из лужи

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Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке будут судить местного жителя, который из мести сжег машину соседа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, автомобилист окатил жителя Владивостока водой из лужи, россиянин затаил обиду. Спустя некоторое время он увидел машину обидчика на парковке во дворе жилого дома.

Злоумышленник поджег Infiniti FX 45 Premium, причинив ущерб собственнику на сумму около 1,4 млн рублей. Поджигателя задержали. Было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, россиянину может грозить реальный срок заключения. Обвиняемый отказался добровольно возмещать ущерб.

До этого сообщалось, что в Красноярске осудили местного жителя, который приревновал сожительницу к соседу и сжег автомобиль соперника. Житель Красноярска поссорился со своей сожительницей, женщина ушла в гости к соседу. Мужчина вышел во двор и увидел на балконе соперника, между ними завязалась словесная перепалка. Разъяренный красноярец схватил бутылку с бензином, вылил содержимое на капот машины соседа и поджег. Пострадавший оценил ущерб в 1 млн рублей и обратился в правоохранительные органы. Поджигатель получил три года колонии.

Ранее россиянин поджег автомобиль, чтобы его не забрали на штрафстоянку.

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