Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Никита Чернов рассказал о том, как команда изменится с уходом Василий и Алексей Березуцких. Его слова передает ТАСС.

36-летний Березуцкие по окончании сезона приняли решение завершить карьеру.

«Рано или поздно это все равно бы случилось, потому что все когда-то заканчивают карьеру. Теперь пришло наше время, время молодых игроков, и мы хотим с доблестью нести это знамя дальше и приводить ЦСКА к победам. Мне представился шанс, надо им воспользоваться, я готов помочь команде», — сказал он.

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Чернов отметил, перед уходом Василий Березуцкий заявил, что может вернуться.

«Вася сказал, что еще, может быть, вернется. Может, уже через неделю он соскучится по футболу и скажет, что снова хочет играть, и все с радостью примут», — заключил он.

27 июля ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Ранее Березуцкий рассказал о планах на будущее.