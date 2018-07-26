Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Никита Чернов рассказал о том, как команда изменится с уходом Василий и Алексей Березуцких. Его слова передает ТАСС.
36-летний Березуцкие по окончании сезона приняли решение завершить карьеру.
«Рано или поздно это все равно бы случилось, потому что все когда-то заканчивают карьеру. Теперь пришло наше время, время молодых игроков, и мы хотим с доблестью нести это знамя дальше и приводить ЦСКА к победам. Мне представился шанс, надо им воспользоваться, я готов помочь команде», — сказал он.
Чернов отметил, перед уходом Василий Березуцкий заявил, что может вернуться.
«Вася сказал, что еще, может быть, вернется. Может, уже через неделю он соскучится по футболу и скажет, что снова хочет играть, и все с радостью примут», — заключил он.
27 июля ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.