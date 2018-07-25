«Реал» потребовал у «Манчестер Юнайтед» €500 млн за своего игрока
«Манчестер Юнайтед» получил отказ от мадридского «Реала» в трансфере полузащитника Тони Крооса, сообщает «Советский спорт».
По данным Tuttosport, «красные дьяволы» сделали запрос в мадридский клуб по поводу возможной покупки Крооса. В ответ «сливочные» оповестили «МЮ», что не продадут своего хавбека менее чем за €500 млн.
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В трансфере Крооса в «МЮ» был лично заинтересован главный тренер команды Жозе Моуринью.
28-летний немец выступает в составе «королевского клуба» с 2014 года.
Ранее сообщалось, что скаут «Манчестер Юнайтед» станет спортивным директором «Зенита».