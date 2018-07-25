Нурмагомедов создаст лимитированную серию парфюма

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выпустит лимитированную серию духов совместно с парфюмерным домом, сообщает ТАСС.

Об этом спортсмен написал в своем инстаграме.

«Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи «Хабиб Нурмагомедов». Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск», — написал он.

Ранее Нурмагомедов назвал возможную дату боя с Конором Макгрегором.