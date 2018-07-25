Нурмагомедов создаст лимитированную серию парфюма
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выпустит лимитированную серию духов совместно с парфюмерным домом, сообщает ТАСС.
Об этом спортсмен написал в своем инстаграме.
«Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи «Хабиб Нурмагомедов». Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск», — написал он.
Ранее Нурмагомедов назвал возможную дату боя с Конором Макгрегором.
Хочу поделиться с вами новостью о том ,что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи «Хабиб Нурмагомедов ». Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом @golden.oud05 и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск. Он будет в ограниченном количестве. О том как будет выглядеть флакон,какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу,вы узнаете в последующих публикациях. По вопросам сотрудничества звонить на номер: +79251688888 WhatsApp: +79886979393